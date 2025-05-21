Губернатор Андрей Чибис проведёт встречу с предпринимателями регионаС 20 мая на территории Мурманской области установлен пожароопасный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.25 19:30

Яркий пример жителей дальней Первомайки Мурманска

Зелёный уголок земли рядом со сквером на улице Шабалина в Мурманске совсем скоро будет не узнать. История с этой площадкой началась почти год назад.

В начале июня её огородили строительным забором, здесь должен был появиться торговый центр. Местные жители резко осудили такие планы на территорию, граничащую со сквером, в котором установлен памятник дважды Герою Советского Союза Александру Шабалину.

Иван Курка, активист, житель 310 микрорайона Мурманска: «Здесь сквер Александру Осиповичу Шабалину, катернику-торпеднику, дважды Герою Советского Союза, и детский клуб по месту жительства «Подросток» - подростковый клуб, детский садик. Я от своего лица, от лица жителей Первомайского округа и от жителей улицы Шабалина против, чтобы здесь строили «разливайку» и всё остальное».

Тогда жители смогли отстоять зелёный кусочек земли у себя под окнами и стройку прекратили. Однако, инициативная группа мурманчан решила, что так оставлять территорию тоже нельзя, ведь её полностью зачистили от зелени и деревьев. Активисты вышли с предложением облагородить сквер, сделать там место для досуга. Несколько месяцев они совместно, в том числе и с главой города Юрием Сердечкиным, разрабатывали проект будущего парка, голосовали и собирали подписи на утверждение.

Алена Веко, депутат Совета депутатов города Мурманска: «У нас была «дорожная карта», в которой в течение года всё было прописано … Это была большая объединенная волна, которая била в одну сторону».

На днях жители встретились с депутатами горсовета и областной Думы, чтобы взглянуть на утверждённый проект. По плану будущий парк будет иметь зелёную зону, малые архитектурные формы, спортивную площадку, лавочки и качели, освещение и продленную парковку – все то, что и хотели сами жители.

Иван Курка, активист, житель 310 микрорайона Мурманска: «Все для всех будет … Это плюс будет для нас, для жителей дальней Первомайки, так сказать».

Благоустройство планируют провести с мая по август этого года.

Эта история стала отличным примером того, как инициатива и твёрдая позиция жителей помогли облагородить общественное место. Однако внести свой вклад в улучшение внешнего облика Мурманска может каждый.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «У нас сейчас идёт голосование».

За территории на улице Воровского или напротив конгресс-отеля «Меридиан» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» может проголосовать каждый житель города в общественных местах с помощью волонтёров и на портале «Госуслуги».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:20«Звездочка». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Люди РФ». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Соотношение средней пенсии и зарплаты в России значительно ниже рекомендуемых Международной организацией труда 40%-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,33 рубля, доллар теряет 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Фонд капремонта Мурманской области в 2024 году поменял в домах северян более 100 км труб-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»