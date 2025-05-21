Яркий пример жителей дальней Первомайки Мурманска

Зелёный уголок земли рядом со сквером на улице Шабалина в Мурманске совсем скоро будет не узнать. История с этой площадкой началась почти год назад.

В начале июня её огородили строительным забором, здесь должен был появиться торговый центр. Местные жители резко осудили такие планы на территорию, граничащую со сквером, в котором установлен памятник дважды Герою Советского Союза Александру Шабалину.

Иван Курка, активист, житель 310 микрорайона Мурманска: «Здесь сквер Александру Осиповичу Шабалину, катернику-торпеднику, дважды Герою Советского Союза, и детский клуб по месту жительства «Подросток» - подростковый клуб, детский садик. Я от своего лица, от лица жителей Первомайского округа и от жителей улицы Шабалина против, чтобы здесь строили «разливайку» и всё остальное».

Тогда жители смогли отстоять зелёный кусочек земли у себя под окнами и стройку прекратили. Однако, инициативная группа мурманчан решила, что так оставлять территорию тоже нельзя, ведь её полностью зачистили от зелени и деревьев. Активисты вышли с предложением облагородить сквер, сделать там место для досуга. Несколько месяцев они совместно, в том числе и с главой города Юрием Сердечкиным, разрабатывали проект будущего парка, голосовали и собирали подписи на утверждение.

Алена Веко, депутат Совета депутатов города Мурманска: «У нас была «дорожная карта», в которой в течение года всё было прописано … Это была большая объединенная волна, которая била в одну сторону».

На днях жители встретились с депутатами горсовета и областной Думы, чтобы взглянуть на утверждённый проект. По плану будущий парк будет иметь зелёную зону, малые архитектурные формы, спортивную площадку, лавочки и качели, освещение и продленную парковку – все то, что и хотели сами жители.

Иван Курка, активист, житель 310 микрорайона Мурманска: «Все для всех будет … Это плюс будет для нас, для жителей дальней Первомайки, так сказать».

Благоустройство планируют провести с мая по август этого года.

Эта история стала отличным примером того, как инициатива и твёрдая позиция жителей помогли облагородить общественное место. Однако внести свой вклад в улучшение внешнего облика Мурманска может каждый.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «У нас сейчас идёт голосование».

За территории на улице Воровского или напротив конгресс-отеля «Меридиан» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» может проголосовать каждый житель города в общественных местах с помощью волонтёров и на портале «Госуслуги».