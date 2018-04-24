РАМКИ ЗАКОНА: Новое лицо и новые формы деятельности современных преступных сообществПриходит лето и график отключения горячей воды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»24.04.18 19:30

Яркий след в истории Кольского края оставил Станислав Наумович Дащинский

Сегодня в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась встреча «Журналист, редактор, краевед», посвященная 80-летию со дня рождения Станислава Наумовича Дащинского.

Станислав Наумович Дащинский - известный мурманский краевед, журналист, редактор газет «Ловозерская правда», «Рыбный Мурман», «Полярная кочегарка», «Заполярный труд», первый редактор газеты «Советский Мурман» (с октября 1993 года – «Мурманский вестник»). Он был автором, составителем и председателем редколлегии 7-томной «Книги памяти Мурманской области», в которую вошли десятки тысяч фамилий павших воинов и жертв политических репрессий.

С.Н. Дащинский выпустил более десяти краеведческих и публицистических книг. Документальная повесть «Советские партизаны в Финской Лапландии» была переведена на финский язык. В научных журналах, сборниках, отдельных изданиях в России и за рубежом Станислав Наумович опубликовал около 50 научных трудов, главным образом по проблемам печати, войны и политических репрессий 1930–1950 х гг.

Главный труд его жизни – «Энциклопедия Кольского края», газетный вариант которой был опубликован в 1997-2000 годах в еженедельнике «Рыбный Мурман».

Материал для издания Станислав Наумович начал собирать ещё в начале 1990-х годов. Тогда же вокруг него сформировался определенный круг авторов. Вместе они собирали бесценные краеведческие факты. Но выпустить заполярную энциклопедическую мозаику из этих фактов Станислав Наумович Дащинский не успел, он ушёл из жизни в мае 2002 года. Позже на основе этих материалов будет выпущен объёмный труд «Кольский Север».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика