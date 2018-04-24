Яркий след в истории Кольского края оставил Станислав Наумович Дащинский

Сегодня в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялась встреча «Журналист, редактор, краевед», посвященная 80-летию со дня рождения Станислава Наумовича Дащинского.

Станислав Наумович Дащинский - известный мурманский краевед, журналист, редактор газет «Ловозерская правда», «Рыбный Мурман», «Полярная кочегарка», «Заполярный труд», первый редактор газеты «Советский Мурман» (с октября 1993 года – «Мурманский вестник»). Он был автором, составителем и председателем редколлегии 7-томной «Книги памяти Мурманской области», в которую вошли десятки тысяч фамилий павших воинов и жертв политических репрессий.

С.Н. Дащинский выпустил более десяти краеведческих и публицистических книг. Документальная повесть «Советские партизаны в Финской Лапландии» была переведена на финский язык. В научных журналах, сборниках, отдельных изданиях в России и за рубежом Станислав Наумович опубликовал около 50 научных трудов, главным образом по проблемам печати, войны и политических репрессий 1930–1950 х гг.

Главный труд его жизни – «Энциклопедия Кольского края», газетный вариант которой был опубликован в 1997-2000 годах в еженедельнике «Рыбный Мурман».

Материал для издания Станислав Наумович начал собирать ещё в начале 1990-х годов. Тогда же вокруг него сформировался определенный круг авторов. Вместе они собирали бесценные краеведческие факты. Но выпустить заполярную энциклопедическую мозаику из этих фактов Станислав Наумович Дащинский не успел, он ушёл из жизни в мае 2002 года. Позже на основе этих материалов будет выпущен объёмный труд «Кольский Север».