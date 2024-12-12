Ярко и увлекательно - участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» осваивают роспись по ткани акриловыми красками

О том, как девушки – участницы конкурса постигали новое для них направление искусства, в нашем коротком ролике.

Акрил, который не смывается водой при стирке и набор кистей – главные составляющие технологии росписи одежды, мастер-класс по которой состоялся для участниц конкурс красоты «Сияние Арктики».

О том, как девушки – участницы конкурса постигали новое для них направление искусства, в нашем коротком ролике.