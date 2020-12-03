Ярко, красиво, необычно - Мурманск готов к новогодним праздникам

В центре города установили 38 световых инсталляций. Сейчас в столице Кольского Заполярья тестируют работу праздничной иллюминации. Оценил проделанную работу и глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы стараемся сделать город ярче».

К 2021 году Центр городского развития Мурманской области разработал новую концепцию освещения столицы Арктики. На смену разноцветным и холодным тонам пришли тёплые и выполненные в единой стилистике.

На центральной площади Мурманска уже появились инсталляции в виде свечей, оленей, надписи «На Севере жить!», установили подвесной фонарь с фотозоной.

Главная городская ёлка приобрела в этом году новое освещение. Различные световые иллюминации – «Фонтан», «Часы», «Звёзды» – и новогоднюю ель северяне также смогут увидеть в сквере имени С.М. Кирова. Обновлены подвесные украшения и на пересечении проспекта Ленина и улицы Воровского. Для юных мурманчан в центре установлены четыре анимационных персонажа из мультфильма «Смешарики». Инсталляции имеют функцию VR-дополненной реальности.

Работы по проектированию праздничной иллюминации выполнены специалистами из Санкт-Петербурга. Все конструкции произведены из качественных материалов в соответствии со всеми нормами безопасности.