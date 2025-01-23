Ярко Мурманск сияет в полярной ночи

«С 2019 года в рамках плана «На Севере – жить!» архитектурно-художественной подсветкой украсили 100 зданий по всей Мурманской области. И это только начало», - отметил Андрей Чибис.

«Вечерний Мурманск теперь выглядит совсем иначе: яркие световые акценты подчёркивают детали фасадов, создают атмосферу праздника даже в обычный день и поднимают настроение», – написал на своей станице в соцсети «ВКонтакте» глава региона и поделился красивым видео роликом, снятым с квадрокоптера.

«С 2019 года в рамках плана «На Севере – жить!» архитектурно-художественной подсветкой украсили 100 зданий по всей Мурманской области. И это только начало», - отметил Андрей Чибис.

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