Ярмарка «Гараж-маркет» в очередной раз порадовала жителей ЗАТО Александровск

Фестиваль прикладного творчества вновь объединил мастеров ЗАТО Александровск, Мурманска и Североморска на площадке ярмарки «Гараж-маркет».

Выставка-продажа изделий ручной работы призвана показать, как из хобби можно развить собственный бизнес, где искать покупателей и как следить за новинками.

Больше 10 лет жительница Гаджиево Светлана Богачук создаёт уникальный декор из пенополистирола – материала для утепления полов и стен. Пеноплекс - этот материал известен практически любому, кто затевал ремонт.

Тематические стелы и фигуры создаются в современной технике стайрофоминг. Однако на этом мастер не останавливается, Светлана регулярно ищет идеи, которые заинтересуют потенциального покупателя.

Светлана Богачук, мастерица, г. Гаджиево: «Дней пять назад я создала вот такие шуточные таблички для внутренних помещений, они с юмором. Такие таблички радуют всех».

Важно учитывать целевую аудиторию, отмечают мастера, поэтому на ярмарке «Гараж-маркет» традиционно к весенним праздникам – весенние изделия. Вязанные игрушки, аромосвечи, бижутерия и многие другие товары, которые могут порадовать представительниц прекрасного пола. Два десятка мастеров поделились опытом творчества и процессом создания на основе своего успешного бизнеса.

Юлия Сафоновская, куратор ярмарки «Гараж-Маркет», г. Снежногорск: «В этом году у нас много мастеров со всего ЗАТО, а также из Североморска. Есть интересные изделия из дерева».

Гостей весенней ярмарки также угощали домашней выпечкой: в продаже чебуреки, чак-чак и чайные бомбочки. Особой популярностью пользовались гонконгские вафли – на выбор покупателей сладкие или с начинкой из ветчины и сыра.

