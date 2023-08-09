Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске

Любители дальневосточных деликатесов могут приобрести их на выставке–продаже «Медовый спас», расположенной на Кольском проспекте, 51.

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» предлагает мурманчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Эти лакомства можно купить только на выставке-продаже «Медовый спас».

- Белорыбицу купила, потому что мы сами из Астрахани, она нам очень нравится, очень вкусная рыба.

- Я беру чавычу в основном. Она – вкуснятина.

- Взяла чавычу, взяла икры. Мне всё нравится.

Покупателей ждет большой выбор рыбы и деликатесов. Особым спросом у северян пользуется белорыбица, чавыча, палтус и кижуч. А также красная крупнозернистая икра, богатая витаминами и фолиевой кислотой.

И это лишь часть представленного ассортимента.

«Икра и рыба Камчатская» работает на выставке-продаже «Мурманская мозаика» для северян с 9 по 13 августа. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольском, 51.

На правах рекламы.