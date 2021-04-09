Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» вновь в Мурманске!

Любители дальневосточных деликатесов должны обязательно посетить выставку–продажу на Кольском проспекте, 51.

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» предлагает мурманчанам и гостям города огромный выбор дальневосточных морепродуктов. Такие лакомства можно купить только на выставке-продаже.

Покупателей ждёт огромный выбор рыбы и деликатесов. Здесь в изобилии представлена чавыча слабосоленая, горячего и холодного копчения. А также зубатка, белуга и нерка, скумбрия, окунь и омуль, корюшка и тунец, кижуч, кальмар, палтус, белорыбица и конечно, наисвежайшая красная икра чавычи.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области по 11 апреля. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

На правах рекламы.