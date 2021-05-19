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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.21 19:30

Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» вновь в нашем городе

Любители дальневосточных деликатесов должны обязательно посетить выставку–продажу «Мурманская мозаика» на Кольском проспекте, 51.

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» предлагает мурманчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Такие лакомства можно купить только на выставке-продаже «Мурманская мозаика».

Покупателей ждёт огромный выбор рыбы и деликатесов. Здесь в изобилии представлена чавыча слабосоленая горячего и холодного копчения. А также в ассортименте есть белорыбица, белуга, кижуч, нерка, палтус, омуль и, конечно, наисвежайшая крупно зернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевая кислотой.

«Икра и рыба Камчатская» работает на выставке-продаже «Мурманская мозаика» для северян с 19 по 23 мая. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.

 

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