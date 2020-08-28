День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.20 19:30
Ярмарку «Наша рыба» в Мурманске открывать не планируют
Об этом сообщил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.
Решение о возобновлении ярмарок будет принято, если санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, отметил Дмитрий Филиппов: «Вопрос держат на постоянно контроле».
Ярмарки посещают многие городжане пожилого возраста, которым пока запрещено посещать общественные места. Скорее всего, работу проекта возобновят после отмены ограничений.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
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Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
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MORI
26.08.20 08:18
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