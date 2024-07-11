Ярослав Комарницкий и Андрей Пашкин: о безопасных пляжах Кольского полуострова

Может быть, не все знают, что в Мурманской области появились два официальных пляжа, где гражданам можно купаться.

Что это за пляжи? Кто и как их сертифицирует? Почему ГИМС рекомендует купаться только в таких местах?

Вопросов для сегодняшних гостей программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - много. Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, и Андрей Пашкин, государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы №1 центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, ответят на эти вопросы и подробно расскажут о правилах безопасности отдыха на берегу водоёмов и в воде.