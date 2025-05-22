День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.25 12:00
Ярослав Комарницкий: кругом вода!
С 1 сентября вступает в силу федеральный закон «О безопасности людей на водных объектах». Как всем хорошо известно, незнание закона не освобождает об ответственности.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Владимир Вячеславович Мацуев, государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области, и Ярослав Васильевич Комарницкий, сотрудник центра ГИМС, рассказывают об основных требованиях этого закона и напоминают в очередной раз правила безопасного поведения граждан на воде.
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