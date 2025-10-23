День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.25 12:00
Ярослав Комарницкий: тонкий лёд красив и коварен
Внимание, всем любителям зимней рыбалки и отдыха на природе! С первыми заморозками вода в реках и озерах начинает покрываться тонким и коварным льдом. Этот период особенно опасен.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, рассказывает о том, как не стать жертвой хрупкого покрова, как подготовиться к зимнему сезону. Он отвечает на самые важные вопросы вашей безопасности и даёт практические советы.
