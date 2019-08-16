Ясли-сад – в декабре, пешеходный мост - в 2020 году, медицина - …

Проконтролировать ход выполнения своих поручений в Полярном и встретиться с жителями Снежногорска вчера в ЗАТО Александровск приехал врио губернатора Андрей Чибис.

Три недели назад встреча главы региона с полярнинцами закончилась длинным списком поручений для местной администрации. С частью пунктов справиться удалось легко: за это время выполнен ямочный ремонт дорог, специалисты обустраивают детские площадки, открыт трап на Красном Горне. Однако некоторые проблемы остаются без движения, изыскать средства для новых построек и работ по благоустройства территорий в бюджете ЗАТО просто невозможно.

«Принципиально важно не упускать и не снимать с контроля ни один вопрос, если он не решён. Ряд пунктов я сам снял с контроля, потому что после дополнительной проработки стало очевидно, что их делать не нужно. Меня порадовало то, что все вопросы, которые были поставлены на встрече с жителями, находятся в работе», - сказал Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области.

«Отмечу, что много было поручений, - сказал Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Не все их можно выполнить сразу и быстро, потому что на это нужны серьёзные финансовые вложения, но многие пункты уже проработаны. Сегодня на встрече с губернатором будем этот вопрос обсуждать, потому что средства, которые необходимы, надо планировать на следующий год. А из того, что планировали, 90 процентов уже сделано».

Обязательная к контролю позиция – ясли-сад на 75 мест, строительство которого завершено наполовину. Уже есть стены, вскоре готова будет и кровля. Сроки возведения детского сада сместились из-за погодных условий – окончательно грунт растаял только в середине июля, теперь подрядчик старается наверстать упущенное.

«На сегодняшний день закрыта и профинансирована первая половина всех объёмов работ – 70 млн рублей, - отмечает Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. – Строители уже заканчивают кладку стен. В конце августа планируем начать кровлю. После завершения работ с кровлей начнётся внутренняя отделка помещений, это в сентябре. Сентябрь-октябрь – самая напряжённая пора, в октябре будет закуплено оборудование, в ноябре я планирую сделать технический запуск здания».

Ещё одна радостная новость для жителей города воинской славы. Пешеходному мосту – быть! Его реконструкция начнётся в следующем году.

«Мы окончательно приняли решение по строительству пешеходного моста по проекту, который есть, - заверил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Знаете, была дискуссия по этому вопросу: как делать, что делать. Сейчас на совещании это решение принято».

Мост будет исключительно пешеходным, для строительства автомобильного, как хотели бы жители, попросту не изыскать средств. Переход, соединяющий две части Полярного установят на сваях, а пролёты заасфальтируют.

Разговор со снежногорцами прошёл на дружелюбной ноте. Конечно, у жителей было много просьб к главе региона. С большей частью из них, может, как заявил Андрей Чибис, справится и местная власть – уборка дворовых территорий, ремонт дорог, устранение нерадивых подрядчиков.

С другими проблемами предстоит разбираться совместными усилиями – монтировать тёплые и крытые остановки, устанавливать границы сетевых магазинов, представители которых категорически отказываются следить за прилегающими к супермаркетам территориями, реконструировать хоккейный корт и, главное, привести в порядок очистные сооружения большого ЗАТО. Поднимали северяне и другие вопросы: «У нас очень много инвалидов лежачих. И если 1-2 (врача) могут прийти на дом, остальные говорят, что это не в их компетенции. Хотелось бы, чтобы и нашим инвалидам смогли приходить все специалисты, которые могли бы сделать анализы, чтобы лежачих не тревожить, чтобы не вызывать МЧС».

Разбираться с проблемами сферы медицины, остро вставшими не только в Александровске, но и по всей области, врио губернатора будет отдельно – с представителями Федерального медико-биологического агентства России и медицинскими специалистами.