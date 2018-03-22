Явка хорошая, нарушений нет!

Губернатор Марина Ковтун обсудила итоги выборов президента России с председателем Избирательной комиссии Мурманской области Антоном Богомоловым.

Жители Мурманска показали явку более 66%, тем самым область заняла второе место по активности голосования на выборах президента среди регионов Северо-Запада. Немаловажно и то, что наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые отмечали в ряде других субъектов.

- Выборы Президента России в нашем регионе были отлично организованы, прошли без серьёзных нарушений и технических сбоев, с полным соблюдением закона, порядка и безопасности, это труд тысяч людей, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Все они заслуживают похвалы и признательности.

- Явка, которую мы отмечаем, одна из самых лучших на Северо-Западе, - сказал Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области. - Это заслуга, в том числе и сотрудников избирательной системы, глав местной администрации, органов региональной власти. Мы считаем, что это заслуга всей нашей области.