ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Великобритания удивляет новым сортом репчатого лука и беспилотным таксиПенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января текущего года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.22 19:30

Язык довёл - в МАГУ состоялась встреча между послом Королевства Норвегия и студентами-филологами

«Стереотипы о Норвегии и норвежцах» - под таким названием состоялась беседа между будущими филологами и представителями норвежского консульства. По словам студентов, этой встречи они ждали очень давно.

Анна Аракелян, студентка Института лингвистики МАГУ, 3-й курс: «Мы изучаем норвежский язык долгое время. Интересуемся культурой и историей Норвегии. До этого у нас были встречи с представителями Баренц секретариата. Мы знаем, кто и что за человек у нас будет в гостях, готовились к встрече с ним».

Встречу с молодёжью провёл не кто-нибудь, а консул Норвегии, с которым студенты в формате интерактивной беседы пообщались на тему стереотипов о жителях его страны. Часть из них разрушил сам дипломат, с улыбкой отметив, что он лично не очень похож на рослого, светловолосого и голубоглазого жителя Скандинавии. По словам представителя дипмиссии, сейчас он учит русский язык и ему любопытно узнать, как норвежский язык даётся нашим юным лингвистам.

Хокон Кристенсен Муэ, консул Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске: «Я учу русский язык. Это будет очень интересно видеть, а как русские студенты изучают норвежский язык. Это будет очень интересно, потому что я хочу им сказать или объяснить типичные мифы о норвежцах. Например, живут ли в Норвегии тролли или нет? Хочу поговорить с ними о норвежских диалектах, потому что в Норвегии у нас много всяких диалектов».

Диалектов в стране фьордов действительно немало, одних только официальных языков в Норвегии два. Как оказалось, ребят интересуют не только устоявшиеся представления о населении и природе северного Королевства, но и иные вопросы. Студенты обсудили с консулом сложившуюся ситуацию в Баренц-регионе, а также особенности жизни и учёбы в университетах соседней страны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
Виктор
20.01.22 08:42
Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было
Комментарий к новости:На перекрестке улиц Шолохова и Гоголя: пожилую северянку освободили из снежного плена
Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В январе-ноябре 2021 года в Мурманской области вырос оборот общественного питания-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 69 копеек, доллар подрос на 67 копеек-PRO Энергетику (18+)В условиях метели и порывистого ветра в регионе работают аварийные бригады электросетевых компаний региона-PRO ЖКХ (18+)Дом, в котором раньше было хорошо, а сейчас не хочется жить-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика