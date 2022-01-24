Язык довёл - в МАГУ состоялась встреча между послом Королевства Норвегия и студентами-филологами

«Стереотипы о Норвегии и норвежцах» - под таким названием состоялась беседа между будущими филологами и представителями норвежского консульства. По словам студентов, этой встречи они ждали очень давно.

Анна Аракелян, студентка Института лингвистики МАГУ, 3-й курс: «Мы изучаем норвежский язык долгое время. Интересуемся культурой и историей Норвегии. До этого у нас были встречи с представителями Баренц секретариата. Мы знаем, кто и что за человек у нас будет в гостях, готовились к встрече с ним».

Встречу с молодёжью провёл не кто-нибудь, а консул Норвегии, с которым студенты в формате интерактивной беседы пообщались на тему стереотипов о жителях его страны. Часть из них разрушил сам дипломат, с улыбкой отметив, что он лично не очень похож на рослого, светловолосого и голубоглазого жителя Скандинавии. По словам представителя дипмиссии, сейчас он учит русский язык и ему любопытно узнать, как норвежский язык даётся нашим юным лингвистам.

Хокон Кристенсен Муэ, консул Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске: «Я учу русский язык. Это будет очень интересно видеть, а как русские студенты изучают норвежский язык. Это будет очень интересно, потому что я хочу им сказать или объяснить типичные мифы о норвежцах. Например, живут ли в Норвегии тролли или нет? Хочу поговорить с ними о норвежских диалектах, потому что в Норвегии у нас много всяких диалектов».

Диалектов в стране фьордов действительно немало, одних только официальных языков в Норвегии два. Как оказалось, ребят интересуют не только устоявшиеся представления о населении и природе северного Королевства, но и иные вопросы. Студенты обсудили с консулом сложившуюся ситуацию в Баренц-регионе, а также особенности жизни и учёбы в университетах соседней страны.