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День за днём с «Арктик-ТВ»26.10.17 19:30

Йога помогает усилить «Магию женственности»

Конкурс «Магия женственности» продолжается. Участницы упорно готовятся к модному показу, который состоится 3 ноября. Девушки изучают основы дефиле, оттачивают пение, танцы, а также осваивают искусство йоги. Именно это древнее учение позволяет раскрыть все грани красоты человеческого тела.

Напомним, «Магия Женственности» - ежегодный конкурс, который проводит для мурманчанок психологический центр Марины Табейкиной. Проект стартовал в конце сентября, а 3 ноября конкурсантки покажут всё, чему их научили за это время. Одним из важных элементов подготовки к выступлению является практика йоги.

- Я уже говорила в одном из интервью о том, что девочки-конкурсантки посещали занятия звукотерапии, вокала, женские практики. Йога в данной ситуации действительно является достаточно важным направлением, при котором человек сможет почувствовать особенность своего внутреннего состояния и закрепить его на будущее, - говорит Марина Табейкина,  руководитель конкурса «Магия женственности».

В студии йоги девушкам показали методику, которая благотворно влияет на женский организм, помогает почувствовать свое тело и ощутить себя более женственной и обаятельной. Каждая из конкурсанток испытала на себе магию древнего искусства, гармонию и умиротворение, отрешившись от повседневных стрессов. «Женственность для меня – это свет, который излучает женщина. Излучать свет женщина может только тогда, когда она в гармонии сама с собой, естественна, чувственна», - говорит Екатерина Мелехова, участница конкурса «Магия женственности».

- Я хочу пожелать всем участницам конкурса здоровья, красоты и удачи! – с добрыми чувствами к конкурсанткам относится Инна Бахтиарова, преподаватель йоги.

Финал конкурса состоится уже в декабре. А пока девушки готовятся к первому показу и совсем не волнуются. Ведь главное – это желание показать себя и раскрыть свой потенциал. А йога помогает сконцентрироваться на своей цели. 

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