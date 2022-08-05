YouTube закрыл канал блогера, публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, известного в интернете под псевдонимом оперуполномоченный «Гоблин»

Слова поддержки «оперуполномоченному» выразил заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев, пообещавший отомстить обидчикам Пучкова.

Дмитрий Юрьевич несколько раз бывал в Мурманской области. Последний визит в пролом году он посвятил теме Арктической блогосферы.

На своём канале Пучков публиковал по большей части познавательные ролики об истории, новостные выпуске, аналитику и многое другое. Последние передачи, в том числе, были посвящены развитию севера России, Арктики и Севморпути. До недавнего времени там можно было найти и видеоотчёт о визите в наш регион.

YouTube-канал Дмитрия Юрьевича насчитывал более 3 миллионов подписчиков. По славам автора, никах уведомлений о нарушениях он не получал. Вероятнее всего, на блокировку повлияли резкие высказывания Пучкова о политике западных стран в отношении России, которые он, впрочем, делал на сторонних площадках.

Слова поддержки «оперуполномоченному» выразил заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев, пообещавший отомстить обидчикам Пучкова.