Юбилей Мурманский областной драмтеатр встречает с новым главным режиссёром

Мурманский областной драматический театр отмечает восьмидесятилетие. И сразу несколько подарков – коллектив возглавил новый главный режиссёр Станислав Васильев и скорое возращение в родные стены. Определены сроки окончания реконструкции здания Мурманского областного драмтеатра.

История Мурманского областного драматического театра уходит в далекие и непростые тридцатые годы прошлого столетия, когда молодой город на берегу Кольского залива с нетерпением ждал приезда труппы Ленинградского БДТ, которая часто давала здесь спектакли. 1 февраля 1939 года филиал театра города на Неве стал Мурманским областным драматическим театром. За прошедшие 80 лет он пережил многое - от аншлагов, когда даже по знакомству было не достать билета, до реконструкции здания, которая затянулась на годы.

«Наш театр и Мурманская область находятся в выигрышном положении по отношению других субъектов по линии нацпроектов и объектов культуры, потому что у нас идёт завершение реконструкции здания театра, - говорит Ирина Лисовая, заместитель председателя - начальник отдела комитета по культуре и искусству Мурманской области. - На завершение реконструкции даются федеральные средства. И сейчас мы рассчитываем на то, что театр приступит к работе в новом здании в 2020 году».

Перипетии с помещениями преследовали труппу на протяжении многих лет. Например, на заре своего существования театр вынужден был ютиться в Клубе моряков, затем в Доме офицеров. Собственное, построенное по всем правилам храма искусств здание, труппа обрела только в начале 60-х годов прошлого века. На протяжении 80-ти лет главными режиссерами здесь были легенды театрального искусства страны. Но в последнее время постоянного художественного руководителя у коллектива не было.

«Два года театр работал без главного режиссёра. Премьерные спектакли ставились режиссерами-постановщиками, в том числе, приглашёнными режиссёрами. Вы знаете, и перед комитетом, и перед руководством стояла непростая задача найти и пригласить на должность главного режиссера человека талантливого, своеобразного, интересного профессионального», - сказала Ирина Лисовая, заместитель председателя - начальник отдела комитета по культуре и искусству Мурманской области.

В день своего юбилея театр его обрел. Сначала Станислав Васильев был приглашенным режиссёром – ставил тургеневский «Месяц в деревне». Но, познакомившись с актерами и зрителями, понял, что покинуть Заполярье уже не сможет. Так выпускник ГИТИСа, член Гильдии театральных режиссёров России, педагог, стал главным режиссёром Мурманского областного драмтеатра.

«Это очень ответственно для меня. Я к этому отношусь с трепетом, - говорит Станислав Васильев, главный режиссер Мурманского областного драматического театра. - Надеюсь, что оправдаю ваше доверие. Хочу поблагодарить всех. С коллективом мы познакомились, коллектив пришёлся по душе. И надеюсь, мы сработаемся. Год театра должен быть очень интересный. Помимо шести премьер, которые театр выпускает ежегодно, много новых мероприятий я задумал, но всё зависит от того, как артисты откликнутся на эти идеи, как мы будем это воплощать все вместе».

Станислав Васильев признается, что ему очень интересна история Мурманской области, особенно, героизм северян в годы войны. В планах руководителя труппы поставить спектакли о подвигах защитников Кольского Заполярья.

Впереди много работы, которые театр для себя наметил, начиная от возвращения в обновленные родные стены, до премьер, новых постановок и проектов, которые, несомненно, будут высоко оценены зрителями.