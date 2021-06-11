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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.21 19:30

Юбилей на писательский лад: Дмитрий Коржов побывал в трёх городах Александровска

Подарки, как ни странно, вручали не юбиляру, а наоборот: писатель с удовольствием читал стихотворения собственного сочинения и рассказывал читателям о важных литературных законах. Например, поэт уверен, что вдохновение живёт между жизнью и смертью

Дмитрий Коржов, писатель, г. Мурманск: «Пограничное состояние мы переживаем всё время: оно проявляется даже в том, когда мы заходим в магазин и думаем, что купить. Пограничное состояние – это состояние выбора».

Не все поэты умеют читать свои произведения. Дмитрий Валерьевич делает это великолепно, слушать его одно удовольствие.

Если писатели вдохновляются эмоциональной стороной жизни, то издателям необходима иная плоскость бытия: книга, которая в конце концов попадёт в руки читателя, должна быть идеальной – от обложки до последней точки, уверен Олег Дроздов. Именно таким он видит одно из своих последних детищ – книгу краеведа Михаила Орешеты «Гранитный Линкор».

Это последняя книга Михаила Григорьевича, которую издательство собирала по буквам с самим Орешетой. Издание посвящено защитникам полуостровов Рыбачий и Средний в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, Коржов также представил новинку – произведение «Из семи книг». В конце встречи для всех желающих - обязательный автограф писателя и фотография на память.

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