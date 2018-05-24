Юбилейный конкурс «Гермес» выявил лучших предпринимателей Мурманска

Конкурс проводится по инициативе администрации столицы Заполярья. За 20 лет существования проекта в нем приняли участие более пятисот предпринимателей. С каждым годом конкурсанты демонстрируют все более высокий уровень подготовки и удивляют авторитетных членов жюри.

Конкурс направлен на повышение общественного статуса предпринимателя, расширение деловых возможностей и признание авторитета лучших руководителей и коллективов нашего города. В этом году конкурс проводился по трем номинациям: «Лучший свадебный букет», «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению рыбного сета» и «Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета».

- Сегодня мы на нашем юбилейном «Гермесе» будем поздравлять лучших из лучших. Для меня до сих пор остается тайной, кто выиграл. Сегодня у нас три номинации, достаточно серьёзные призы, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Я думаю, что сегодня будет добрый хороший праздник.

Благодарственные письма вручили успешным предпринимателям - победителям прошлых лет, которые отметили, что с удовольствием приняли бы участие в конкурсе ещё не раз, ведь «Гермес» не только выявляет лучших, он помогает всем участникам стремиться к лучшему результату в работе и делиться положительным опытом.

- Я благодарна организаторам этого конкурса, потому что это прекрасная возможность показать свои умения и навыки, знания, встретиться с коллегами, - говорит Арина Берченко, победитель в номинации «Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета».

В состав авторитетного жюри вошли представители администрации города, общественных организаций и высших учебных заведений. Победители и призеры конкурса получили дипломы и подарочные сертификаты, а также положительные эмоции и бесценный опыт.