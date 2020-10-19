«Юбилейный» наскочил на скалы – серьёзное ЧП в море

Вечером 17 октября в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда полуострова Рыбачий столкнулось со скалистым берегом и затонуло судно «Юбилейный». Рыбаки затонувшего катера около трёх часов провели на скалах

Их удалось обнаружить и снять пришедшим на помощь пограничникам. Семь пострадавших были доставлены в посёлок Лиинахамари.

Анастасия Бров, старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации: «Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельств произошедшего будут расследоваться».

Чуть позже стало известно, что тело предположительно одного из пропавших рыбаков обнаружили сотрудники МЧС.

Поиски пропавших в море остальных продолжаются.