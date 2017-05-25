Юг-Север: два полуострова налаживают туристические связи

Крым стал немного ближе для северян – в Мурманскую область приехала делегация правительства республики. Цель поездки - договориться о сотрудничестве в сфере туризма. Крымские гости планируют увеличить турпоток на полуостров из Мурманской области и, в то же время, оценить туристический потенциал Заполярья.

Власти Крыма настроены вернуть региону звание всероссийской здравницы. Упор будет сделан не столько на курортное обслуживание, сколько на санаторное лечение. Для того чтобы объяснить остальным регионам преимущества отдыха на полуострове, делегация из Крыма отправилась в турне по России, предварительно взяв с собой представителей туристического бизнеса.

- Мы были в этом году, как я уже говорил, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Екатеринбурге, Новосибирске, - рассказывает Игорь Котляр, первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым, - у наших соседей по черноморским курортам в Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае. Мы ищем потребителя наших туристических рекреационных, оздоровительных услуг и, в общем-то, я надеюсь, что и здесь у вас в Мурманске мы найдём тех граждан, тех людей, которые готовы приехать к нам - в Крым.

Не забывают представители делегации устанавливать и обратные связи. Крымчане не только ждут мурманчан в гости, но и интересуются возможностью наладить турпоток со своего полуострова на горнолыжные курорты Заполярья, например, в Кировск. Если для нас горные лыжи - дело обычное, то для жителей Крыма - это экзотика и вызывает большой интерес.

- Мы надеемся на какой-то дополнительный обратный турпоток, - говорит Олег Костенко, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Сегодня наша задача не только получить представление о том, что может предложить Крым, но и также представить наш регион для крымчан.

В первую очередь эффективное сотрудничество двух полуостровов зависит от транспортной доступности и наличия чартерных авиарейсов. Крымские делегаты рассказали, что сегодня в Симферополе строится новый терминал аэропорта, планируется введение второй взлётно-посадочной полосы. А уже в следующем году наладится и автосообщение - завершится стройка моста через Керченский пролив.