Юки-kids - в снежки по правилам играют малыши

Воспитанники 151-го мурманского детского сада учатся играть в снежки по правилам. Мастер-классы для малышей проводят участники сборной Мурманска по юкигассен.

В этой игре всё по-настоящему: спортивный азарт, экипировка, баррикады и корт с разметкой, пусть и уменьшенный. Игру в юкигассен ребята из 151-го детского сада очень ждут: игроки тренируются, а группа поддержки рисует плакаты и учит кричалки.

Антон Кондрашов, председатель оргкомитета игр в снежки по правилам «Юкигассен»: «Каждый раз, когда мы проводим соревнования на стадионе, они приходят и говорят, когда же у нас будут наши детские соревнования, вникают в правила. Они правила понимают быстрее, чем взрослые. Они знают роль защитника, роль нападающего и роль капитана. Я думаю, что в скором времени мы захватим все садики нашего города и у нас будет такая юки-kids».

Малыши пока играют соксами - аналогами снежков. Впереди у дошкольников первые соревнования, в которых примут участие 4-х группы. А вот на чемпионате «Арктический кубок», который состоится 15-16 февраля в Мурманске, в снежковой битве сойдутся 20 команд.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Приедет команда из города Ноябрьск, которая представляет Ямало-Ненецкий автономный округ. Они надеются перенять наш опыт в организации подобных турниров. У нас заявилось много команд, которые представляют различные учебные заведения города Мурманска. Приходите посмотреть, будет интересно, здорово».

Организаторы надеются, что совсем скоро юкигассен будет признан видом спорта и, возможно, войдёт в программу Олимпийских игр. А столица Заполярья будет прославлена «снежковыми» спортсменами от мала до велика.