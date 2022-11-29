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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.22 12:16

Юлия Гараникова и Михаил Трофимов: о федеральном проекте «Музыкальные надежды Арктики 3.0»

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор о музыке с экспертами федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики».

Напомним, в Мурманской области с 26 по 30 ноября проходит третий сезон федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0», в рамках которого в музыкальных школах и школах искусств региона проводятся мастер-классы от экспертов проекта. Например, 26 ноября состоялась поездка учащихся ДШИ им. А.С. Розанова в Детскую школу искусств города Полярные Зори, на базе которой состоялись мастер-классы экспертов федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0».

Напомним, данный сезон проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, автор проекта – Анна Гришко. Цель проекта – развитие творческого потенциала и повышение исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманской области.

А 27 ноября в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0» состоялась творческая встреча с Юлией Михайловной Гараниковой, преподавателем СПбГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №11» и СПбГБУ ДО «Царскосельская гимназия искусств имени А.А. Ахматовой» в оленегорской Детской школе искусств.

Для кого создан и реализуется федеральный проект «Музыкальные надежды Арктики 3.0»? Что он даёт его участникам? На эти вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают эксперты федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0» Юлия Гараникова, преподаватель по классу флейты Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой и Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, г.Санкт-Петербург, и Михаил Трофимов, доцент кафедры народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Они также расскажут нам о том, почему «музыкалка» – это хорошо, как не отбить у детей желание заниматься музыкой, кто поступает в консерваторию.

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