Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!

12 марта свой профессиональный праздник отметили работники уголовно-исполнительной системы страны.

Несмотря на сложность и суровость службы немало среди них представительниц прекрасного пола. И сегодня гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» стали - Юлия Николаевна Хараничева, старший инженер отдела ЖКО БМТиВС УФСИН России по Мурманской области, и Анастасия Владимировна Полошовец, психолог СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области, две дамы в погонах, которые одинаково хорошо и красиво стреляют из табельного оружия, носят форму, поют и сочиняют стихи.