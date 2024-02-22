День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.24 12:00
Юлия и Тихон Чиниловы: об участии и победе в акции «На волнах любви»
С 10 по 18 февраля проходила совместная акция «Арктик-ТВ» и МФК «Северное Нагорное» «На волнах любви». Парочки влюбленных делали фото в специальной фотозоне и выкладывали их у себя на страничках в соцсети «ВКонтакте».
Победителей определили народным голосование в группе «Регион51». И сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - победители акции «На волнах любви» - Юлия и Тихон Чиниловы рассказывают свою историю любви и секреты семейного счастья. Во время прямого эфира они получат призы от партнёров акции.
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