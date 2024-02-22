Юлия и Тихон Чиниловы: об участии и победе в акции «На волнах любви»

С 10 по 18 февраля проходила совместная акция «Арктик-ТВ» и МФК «Северное Нагорное» «На волнах любви». Парочки влюбленных делали фото в специальной фотозоне и выкладывали их у себя на страничках в соцсети «ВКонтакте».