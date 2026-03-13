Юлия Китова: страсти по Таривердиеву

Она пришла на свидание на полчаса раньше. Под часами… Впрочем, это могло случиться с каждым из нас. В камерном зале филармонии — программа «Ожидание». Это редкая возможность услышать монооперу Микаэла Таривердиева на стихи Роберта Рождественского.

Музыка, балансирующая на грани академического вокала и эстрады. В программе также — песни-речитативы на стихи Григория Поженяна и сочинения Альфреда Шнитке.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Юлия Китова, актриса, член регионального отделения Союза театральных деятелей России, рассказывает о творчестве и о работе над «пронзительной историей одного свидания».