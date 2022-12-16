Юлия Литвинова и Марина Светикова: о новогодних мероприятиях в Центре дополнительного образования «Лапландия»

Близится самый зимний, самый тёплый и самый долгожданный праздник – Новый год! Праздничное настроение уже вовсю рождается в областных учреждениях культуры Мурманской области. Последний месяц этого года обещает быть насыщенным и увлекательным, ведь декабрьская афиша мероприятий уже готова!

Спектакли, концерты, выставки, мастер-классы и много другое ждет жителей Кольского Заполярья в этом зимнем месяце. 10 декабря по 8 января в нашем регионе пройдут 1170 праздничных мероприятий.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юлия Литвинова, заведующая отделом «Региональный центр художественно-эстетического творчества», и Марина Светикова, педагог дополнительного образования, руководитель образцового детского коллектива Мурманской области «Театральная студия «Круг», режиссёр-постановщик, расскажут об особенностях новогодней кампании в Центре дополнительного образования «Лапландия», о новых постановках и участниках, репертуаре и персонажах праздничных спектаклей.