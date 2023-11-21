Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: об общественном транспорте региона - отвечаем на популярные вопросы северян

Ведущий программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», думаем, что и Юлия Полиэктова не могли ожидать, что тема общественного транспорта вызовет у наших зрителей и слушателей такой отклик.