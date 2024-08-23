Юлия Полиэктова: о ходе работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области

В этом году в нашем регионе приводятся в нормативное состояние региональные и местные дороги, искусственные сооружения и освещение. Работы проводятся в рамках нескольких проектов.