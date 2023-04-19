Юлия Серова: фольклорному ансамблю «Потешенки» 20 лет!

Фольклорному ансамблю «Потешенки» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова - 20 лет! Все эти годы участникам коллектива – совсем юным северянам – наставники прививают любовь к народному творчеству.

Ребята занимаются углубленным изучением детского фольклора. Ансамбль «Потешенки» - это настоящая школа традиционной народной культуры. Рождественские колядки и заклички на Масленицу, потешки и пестушки, частушки и прибаутки – всё это гармонично вписано в занятия, на которых детям уютно и комфортно.

Где выступает коллектив? Что помогает ему оставаться востребованным? И каким через несколько лет видит ансамбль его руководитель? Обо всём этом пойдёт разговор во время программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с руководителем фольклорного ансамбля «Потешенки» Юлией Серовой.