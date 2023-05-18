Юлия Щапова и Александра Черевач: о старте обучения в Центре «IT-куб»

Если ваш ребёнок с самого детства увлекается IT-технологиям, то улучшить его знания поможет Центр «IT-куб». 13 мая в его стенах состоялся «День открытых дверей» для нового потока обучающихся.

Как поступить на эти курсы? Какое направление выбрать и чем по итогу могут похвастаться выпускники центра? На эти и другие вопросы сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают наши гости Юлия Щапова, начальник Центра цифрового образования детей «IT-куб» (г. Мурманск), и Александра Черевач, заведующая по учебной работе Центра цифрового образования детей «IT-куб» (г. Мурманск).