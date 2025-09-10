Юлия Шохова: «Есенин» - о концептуальной выставке, посвящённой 130-летию со дня рождения поэта

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» 11 сентября откроется концептуальная выставка Юлии Шоховой «Есенин», посвящённая 130-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина.

Экспозиция представит широкий взгляд на жизнь и творчество великого поэта Серебряного века, чьи произведения близки современным читателям.

Посетители смогут не только познакомиться с художественными и текстильными работами, но и по-новому увидеть малоизвестные стороны биографии автора, а также стихотворения, не включенные в школьную программу. Выставка включает интерактивные зоны и арт-объекты, выполненные в различных современных формах.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», - автор выставки, сотрудник отдела информации по культуре и искусству Юлия Шохова, выпускница курса «Сезоны современного искусства» Мурманского областного художественного музея, рассказывает о том, как она реализует проекты, посвящённые классикам русской литературы через современные художественные практики, какой смысл вкладывает в выставку «Есенин».