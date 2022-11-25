Юлия Смирнова и Дарья Лапина: берём вес под контроль, чтобы быть здоровым

Правильное питание, диеты, подсчёт калорий, ежедневное взвешивание и измерение собственных объёмов... О чем это мы? Конечно, о жизни тех людей, которые, что называется, следят за фигурой.

Как одновременно нравиться себе в зеркале и быть здоровым? Что и кому можно есть, а о каких продуктах лучше забыть? И как не превратить желание быть стройным в постоянные ограничения и стресс?

Обо всем этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Юлией Смирновой, врачом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Дарьей Лапиной - её коллегой, специалистом центра.