Юлия Смирнова и Дарья Лапина: о здоровом питании

Что такое правильное питание? По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровое питание включает в себя фрукты и овощи, бобовые, цельные злаки и орехи. Остальное опционально. Сахар, соль и насыщенные жиры рекомендуется употреблять в ограниченных количествах. Да, сахар тоже необходим организму.

Что касается фруктов и овощей, то на первом месте они стоят не случайно. Суточная норма их потребления — минимум 400 г. При этом потребности в авокадо, семенах чиа или каких-то экзотических фруктах нет. Вполне можно обойтись и более привычными для нас продуктами.

Но рацион человека варьируется и изменяется в зависимости от экономических, социальных, а порой и психологических факторов. В постоянных командировках или, например, летом, когда соблазн поесть вечером вкусного шашлыка довольно велик, трудно придерживаться даже своих стандартных принципов питания, не говоря уже о правильных.

Тем не менее, если знать основы и рекомендации, можно свой рацион регулировать и «подгонять» под обстоятельства.

Мы едим ежедневно. А правильно ли мы это делаем? Вот в чем вопрос...

А действительно ли нужно пережевывать пищу 30 раз? А правильное питание и диеты - это круто и полезно? Правда ли, что мясо с картошкой нельзя сочетать? Можно ли без потерь для организма прожить без белковой пиши?

На эти и многие другие вопросы в рамках программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам расскажут Юлия Смирнова, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Дарья Лапина, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.