Юлия Смирнова, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: о мифах и реалиях курения вейпов

Несколько лет назад в продаже появились вейпы или парогенераторы. Многие перешли на них с обычных сигарет в надежде бросить курить. Другие искренне верят, что это вообще безопасно.