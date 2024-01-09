Юлия Смирнова: выходим из полярной ночи - полезные правила жизни, питание, витамины и ЗОЖ

Завершился продолжительныйс период праздничных и выходных дней. Сегодня у большинства людей первый рабочий день. А выходим мы не только после праздников, например, в Мурманской области заканчивается и полярная ночь.

В каких-то муниципалитетах на юге региона уже показалось солнце, где-то его первые лучи с нетерпением ещё ждут. В Мурманске солнце поднимется из-за горизонта 11 января.

Жизнь в условиях полярной ночи – это стресс для организма, но и выход из неё тоже испытывает нас на прочность.

Как сделать так, чтобы этот сложный период прошёл незаметно для организма, какие витамины необходимы северянам и почему так важен ЗОЖ?

Врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Юлия Смирнова сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» подробно расскажет о простых правилах выхода из полярной ночи, даст полезные советы о питании в этот период, подскажет, какие витамины нам необходимы в это время.