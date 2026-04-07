Юмору места мало: новый сезон Мурманской лиги КВН впервые провели в Ледовом дворце спорта

18 команд, отборные шутки, миниатюры и большое желание запомниться и развеселить любимых зрителей.

Уже все знают, что в Мурманске КВН очень популярен. Доказательство тому билеты на предыдущую игру раскупили буквально за 14 минут. И чтобы в этот раз мест хватило для всех любителей хорошей комедии хороших шуток, впервые площадкой нового сезона юмора стал Ледовый дворец.

- Мне здесь нравится, хорошо здесь, прохладно, как на работе. Алексей Александрович, наш врач-патологоанатом.

Ещё один сюрприз для зрителей – новый ведущий. В этот раз мурманский сезон открыл Вячеслав Мидько – участник Высшей лиги КВН, также известный, как создатель юмористического образа телеведущего канала «Россия 23».

Вячеслав Мидько, ведущий Мурманской лиги КВН, участник Высшей лиги КВН в составе команды «Евразия»: «Я на разных КВНах был, но такого, чтобы город, в котором меньше миллиона, собирал многотысячный зал – это невероятно … Движение КВН в Мурманске очень крутое!».

Вячеслав Мидько знаменит тем, что ведёт юмористические репортажи новостей под названием «Россия 23». Это не «Арктик ТВ», но тоже смешно.

Традиционно Мурманская лига КВН собирает сильнейших участников, которые уже зарекомендовали себя как виртуозы комедии, а также начинающих юмористов. И всем игрокам есть чем удивить зрителя.

Одной из сильнейших соперников считается команда «Шпроты», которые участвуют в играх КВН уже 13 лет. В 2022 году юмористы становились чемпионами Мурманской лиги, а на этот турнир они приехали с новыми регалиями – команда заняла третье место на Кубке «Динамо» «Самый сильный КВН».

Максим Волков, участник команды КВН «Шпроты»: «Изюминка, вишенка в нашей команде появилась в прошлом году … Зал приятно удивится нашему новому участнику команды».

Но лига КВН – это всё-таки про отбор самых смешных команд, поэтому пройти в следующий этап смогли не все. Определяло достойных экспертное жюри, в котором собрались участники и чемпионы высшей лиги, юмористы, депутаты и те, кто любит юмористическое движение. Одна из постоянных членов жюри Евгения Чибис в этот раз даже привела с собой сына.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член жюри Мурманской официальной лиги КВН: «Первый раз мы решили взять ребёнка … Надеюсь, что ему тоже понравится».

Одна из новичков и одновременно старичков стала команда «Сатору Годжо». В ней объединились игроки «Каната» и «Синергии». Молодые люди играют давно, они становились чемпионами игр Молодёжной и Мурманлиги. Они регулярно ездят на сборы КВН в разные города нашей страны.

Расул Мурадов, участник команды КВН «Сатору Годжо»: «Надеемся, что будет весело. Хотим на уверенных зайти, чтобы нас встретили, похлопали, посмеялись. Это самое главное для нас, чтобы люди смеялись, мы для этого и играем».

Правда, как и герой аниме «Сатору Годжо» не продолжит борьбу, по крайней мере в этом сезоне. Жюри не пропустило юмористов в сезон, так что теперь им остается готовиться к следующему.

А новички – команда «Соленья» из Апатитов смогли завоевать расположение судей.

Антон Соколов, участник команды КВН «Соленья»: «Выйдем, пошалим, похихикаем, посмеёмся над собой, посмеёмся над людьми вокруг. И это будет наша фишка».

Традиционно в команды КВН объединяются самые разные люди. Главное условие - чувство юмора и уверенность в себе. Ведь здесь придётся и нестандартные образы примерить, и выступать с номерами одной командой, несмотря даже на разницу в возрасте, как у участников из «Арбуза».

Денис Трутнев, участник команды КВН «Арбуз»: «Как появилась маленькая девочка? Это младшая сестра нашей участницы … И вот теперь мы рабы этой команды».

В этом году Клуб весёлых и находчивых отмечает 65 лет. Мурманская лига помладше, однако, и для неё этот год юбилейный, ей исполнилось 15 лет.

Фестиваль завершился ожидаемыми результатами. Гран-при завоевала команда «Регион 51» из Кировска, 2 место у команды УФСИН «Шпроты», 3 место забрала «Сборная медицинских работников».

В следующий этап прошли весельчаки из команд «Союз городов», «Арбуз», «Сборная Кандалакши», «И СМЕХ И ГРЕХ», «Азбука Морзе», «Тёпленькая пошла» и «Соленья».