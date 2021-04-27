Юнармейцев из 5-й гимназии Мурманска пригласили на «Урок мужества»

Он состоялся в «Исторической гостиной» Мурманской областной детской библиотеки.

«Историческая гостиная» – это увлекательная беседа о различных событиях и людях нашего края. В этот раз ребятам рассказывали о героях Полярной дивизии. Юнармейцы – частые гости различных выставок и экскурсий.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы живём с вами в самом молодом, самом северном городе-герое Мурманске. И надо действительно, чтобы каждый житель города Мурманска знал историю своего края и, в частности, понимал, кому мы обязаны мирными днями, имею в виду воинов Полярной дивизии».

Такие занятия обычно заканчиваются обсуждением, во время которого дети могут задать гостю вопросы. Звучали они и в этот раз.