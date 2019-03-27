Юнармейцев Мурманской области направили на борьбу с сосульками

Смотр-конкурс юнармейцев посетил и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Он не только познакомился с ребятами, но и сразу привлек их к полезному делу – борьбе с сосульками.

Ксения Барсукова, командир юнармейцев из Кандалакши. Она приехала с ребятами на смотр-конкурс в центр дополнительного образования «Лапландия», чтобы представить свой отряд и рассказать строгому жюри о том, чем они занимаются, представив стендовую выставку с фотографиями.

«Сегодня мы будем рассказывать, чем мы занимаемся, - делится своими планами Ксения Барсукова, командир отряда из Кандалакши. - У нас многие ребята достигают хороших целей, за это их поощряют путевками в разные лагеря».

В конкурсе принимают участие 8 команд из Апатитов, ЗАТО Александровск, Кандалакши, Кировска, Мурманска, Кольского и Ловозерского районов. Ребята от 13 до 17 лет тренируются ежедневно на протяжении нескольких месяцев, чтобы стать лучшими в военной подготовке.

«В дальнейшем я хочу связать свою жизнь со службой в армии, поэтому я стала ходить на эти мероприятия», - сообщила журналистам Ирина Быковская, командир отряда из Североморска.

Глава региона Андрей Чибис познакомился с юнармейцами и смог лично оценить презентации ребят. По его инициативе в ближайшем времени отряды юнармейцев присоединятся к борьбе с сосульками и наледями на крышах домов в городах и посёлках Мурманской области.

«У нас есть проблема, - отметил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Температура воздуха, когда скачет весной, на кровле образуется наледь. К сожалению, вчера произошло из-за этого ЧП, пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице. Сегодня началась работа штаба по уборке города от снега и наледей. Не всегда можно надеется на всех муниципальных чиновников, мы просим, чтобы отряды Юнармии составили список проблем в своих муниципалитетах, они отдадут их в штаб, чтобы мы могли мотивировать тех, кто за это отвечает».

По словам врио губернатора Андрея Чибиса, самая важная задача - сделать так, чтобы ребятам было интересно жить не только в своей стране, но и в своей родной области, поэтому их участие в таких социально-значимых мероприятиях делает жизнь с каждым днём лучше.