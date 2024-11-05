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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.24 19:30

Юнармейцы из разных городов Заполярья на военно-учебном полигоне Заозерска прошли испытание «Зарницей»

Далеко не каждый человек бывал на учебном полигоне военных. Однако, юнармейцам Мурманской области предоставилась такая возможность. Причём не просто посмотреть на это место, а принять участие в игре «Зарница» в условиях, приближенных к боевым.

Юнармейцы из разных городов Заполярья собрались на военно-учебном полигоне Заозерска, чтобы пройти ряд испытаний, которые для них подготовили участники специальной военной операции. Условия максимально приближенные не только к командно-штабным учениям, а к реальным боевым.

Командир части: «К нам обратилась администрация ЗАТО город Заозерск с просьбой оказать помощь в проведении «Зарницы». «Зарница» – это мероприятие наших времен, старое. Мы постарались организовать её с учётом опыта СВО. На учебных точках развернули места, которые сейчас актуальны и при подготовке наших бойцов».

Детям необходимо было пройти штурмовую полосу, проверить свою меткость на стрельбищах, познать саперное дело, научиться опознавать местность на картах, поработать со связью и с беспилотниками.

Несмотря на то, что этот дрон гражданский, его всё равно применяют в зоне специальной военной операции. Он может перевозить грузы до килограмма, а также следить за противником.

Этот квадрокоптер играл важную роль в игре. Он переносил учебную гранату по воздуху, которая в любой момент могла оказаться под ногами у отрядов юнармейцев. Но детей не так легко поймать, как выяснилось в ходе игры.

Главный судья соревнований: «Сейчас участвуют команды два юнармейских отряда и один военно-патриотический клуб. На каждом этапе игры разработана карта оценки, маршрутная карта и, соответственно, за каждый тот или иной учебный элемент выставляется то или иное количество баллов. Максимальное количество баллов на элементе – 50».

Все три команды сразу приступили к своим задачам.

Юнармейцы из Заозерска начали с помощи пострадавшему, находящемуся в бронемашине. Затем им нужно было снарядиться химзащитой, чтобы исследовать местность, а в конце пойти на штурм здания.

Алиса Кислова, капитан отряда «Юнармии» «Резерв» ЗАТО город Заозерск: «В первый раз мы участвуем в таком большом квесте. Очень интересно попробовать полосу препятствий, как будем залазить в БТР, сборка - разборка автомата Калашникова. Всё это очень интересно».

Отряд юнармейцев из Кандалакши также начали забег со спасения пострадавшего, но в этот раз они несли серьёзно раненного товарища. Затем ребята отправились разминировать поле и искать растяжки.

Николай Зюзин, капитан отряда «Юнармии» «Печенга», г. Печенга: «Я знаю всех в моей команде, его сильные стороны, где слабые стороны. Мы распределились очень грамотно. Думаю, не подведут ребята меня».

Грамотное распределение участников в команде Николая «Печенга» привело к победе в «Зарнице». Второе место заняли участники «Резерва», а третье – «Туристы».

Ребята, проходя квест, узнали не только как правильно действовать на поле боя, но прочувствовали на себе, насколько трудно нашим солдатам на фронте, особенно в зимой.

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