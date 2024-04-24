Юнармейцы Мурманской области приняли участие во Всероссийской акции «Верни герою имя»

Ребята провели субботник на территории памятников и захоронений воинов Великой Отечественной войны в ЗАТО Александровск.

В преддверии 79-й годовщины Победы молодёжь в Мурманской области приводит в порядок памятники воинской славы и захоронения героев Заполярья.

Иван Петров, юнармеец: «Для меня это очень важно…. Думаю, что все ребята будут такого же мнения».

Юнармейцы чистят от снега и льда мемориалы, памятники и захоронения защитников Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. В этот раз в Полярном ребята организовали субботник на территории мемориального комплекса «Морская душа» и у стелы «Город воинской славы». Школьники уже привели в порядок более 10 памятников и мемориалов.

Артём Прокопенко, юнармеец: «Для нас, юнармейцев, это очень почётное мероприятие. Мы чтим город, в котором мы живём, в городе воинской славы, мы чтим страну, в которой мы живём, Россию. Для нас это очень уважаемо и почётно, мы рады в этом участвовать».

Юнармецы считают, что в таком деле не нужно ориентироваться на даты, следить за памятниками необходимо круглый год.

Евгения Друзьяк, начальник штаба местного отделения «Юнармия» по ЗАТО Александровск: «Ребята в зимний период очищают снег, в летний, осенний и весенний периоды подметают, сажают цветы на клумбах, приводят в порядок мемориальные доски».

Жители Мурманской области помнят и чтят своих героев. На территории региона находится 405 памятников военной истории и 294 воинских захоронения, в том числе 183 – относящихся к периоду Великой Отечественной войны.