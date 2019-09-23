Юнармейцы, нахимовцы и кадеты играли в «Северный форпост»

Военный оркестр, строевые песни и строгая дисциплина. Кадеты, нахимовцы и юнармейцы приняли участие в первой молодёжной военно-спортивной игре «Северный форпост». В первый день состязаний на территории военного училища соревновались 7 команд из Мурманска и области.

Открытие первой молодежной военно-спортивной игры «Северный форпост» прошло в лучших армейских традициях. Гимн для юных патриотов исполнил военный оркестр краснознаменного северного флота.

С напутственными словами перед участниками выступил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин. От имени командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева он поздравил ребят.

Владимир Гришечкин, начальник штаба Северного флота вице-адмирал: «Я искренне желаю вам успехов в честной спортивной борьбе. Помните, что главную победу, одержит тот, кто побеждает в схватке с самим собой, своей ленью, разгильдяйством, слабостью и малодушием. Пусть каждый из вас, стоящий в строю, станет настоящим победителем».

Строевые песни считаются основным методом сплочения и воспитания воинского коллектива. У каждой из семи команд песня своя, нахимовцы, например, спели про Северный флот. А юнармейцы исполнили песню, знакомую каждому.

Вместе с парнями на плацу маршировали и девушки. Участницы команды кадетской школы несмотря на ветер и холодную осеннюю погоду строго по форме - в юбках. На вопрос «Не холодно ли?» отвечают с позитивом.

Варвара Бурак, участница команды кадетской школы г. Мурманска: «Для нашей школы это нормально, у нас девочки к этому привыкли и особо никто на погодные условия не обращает внимания. У нас хороший иммунитет».

После торжественного открытия у участников было всего лишь несколько минут, чтобы отогреться и прорепетировать. Первый день состязаний состоял из 4-х конкурсов, все они прошли на базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища.

Алина Васенёва, лейтенант запаса, педагог-организатор Нахимовского училища: «Задания простые, я думаю, что всем ребятам они будут знакомы, так как каждый кадет и нахимовец или юнармеец силен и в строевой подготовке, и знает и флажную азбуку, и, думаю, не составит труда им нарисовать боевой листок и ответить на историческую викторину».

Обычному человеку, незнакомому с тонкостями военной службы, трудно отгадать, что означают взмахи разноцветными флажками. А вот ребятам нужно читать такую азбуку не только точно, но и быстро, судьи записывают время.

Андрей Сивый, курсант Нахимовского училища, член команды «Полярные медведи»: «Флажный семафор - используется он на флоте для сообщения между кораблями, так как иногда радиосвязь не работает».

В каждом из конкурсов, по словам участников, самое важное - слаженность команды.

Андрей Сивый, курсант Нахимовского училища, член команды «Полярные медведи»: «Самое интересное это каждый этап. Потому что готовились, знали, что будет трудно, знали, что нужно преодолеть все. Главное, командная работа и можно надеяться на победу».

Варвара Бурак, участница команды кадетской школы г. Мурманска: «У нас очень дружелюбная команда, мальчики с уважением относятся ко всем, и очень теплые отношения».

Всего в игре приняли участие 70 человек. По итогам двух дней соревнований третье место заняла команда мурманского лицея №2 «Студеный берег», второе место - нахимовцы из команды «Полярные медведи», и первое - «Полярные волки» - старшие курсанты Нахимовского училища.