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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.21 19:30

Юнармейская делегация из Зарайска проехала по Мурманской области дорогами дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова

Студент Артём Барабанов довольно давно примерил на себя юнармейскую форму, тогда же проснулась у него и страсть к военной истории. Тем более, что юнармейцу есть на кого равняться – его знаменитый земляк, благодаря своей доблести и мудрости, проявленным в боях во время Великой Отечественной войны, стал орденоносцем и Героем Советского Союза. В 1944 году отряд капитана Виктора Леонова сыграл важную тактическую роль в освобождении Петсамо и Киркенеса.

Артём Барабанов, студент Луховицкого аграрно-промышленного техникума: «Просто так сюда не попадёшь, но нам представилась такая удача. Теперь мы можем посмотреть на отдельные уголки военной части и всего остального, что схоже с нашей тематикой. Очень интересно, познавательно».

«Дорогами Леонова» - так назвали свой историко-туристический проект жители Зарайска - родины военного моряка. Проект приурочили к знаковой дате – 105-летию со дня рождения дважды Героя. По боевому пути знаменитого зарайца, наконец, удалось пройти юнармейцам.

Владимир Рыбаков, учащийся лицея №5, г. Зарайск: «Договаривались об этом около пяти лет. Мы посещаем объекты, которые обычный человек не увидит никогда».

Наталья Павлова, начальник дополнительного образования Управления образования городского округа Зарайск: «Детские делегации здесь были несколько лет назад, но находились только в Полярном. Сейчас наша география расширилась: мы ещё и в Североморске, и с заездом в Мурманск, и посещаем то, что находится в округе».

А это, помимо города воинской славы, также посёлки Видяево, Сафоново, Зверосовхоз, военная база в Горячих ручьях и конечно, мемориальный комплекс «Долина Славы». Помимо вводного курса в профессию юнармейцы преследуют и другие цели – познавательные. Поэтому молодёжь в составе делегации весьма заинтересованная.

Именно поэтому одной из остановок на пути стал историко-краеведческий музей города Полярного, где есть раздел, посвященный деятельности 181-го разведывательно-диверсионного отряда, сформированного на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны, личности его командира - Почётного гражданина города Полярного Виктора Леонова. Есть в городе воинской славы и другие объекты имени героя.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Детско-юношеская спортивная школа носит имя Виктора Николаевича. Мы гордимся тем, что не забываем его подвиг и рассказываем о нём детям в школах, в садиках и нашем музее».

С ответным дружеским визитом в Зарайске ждут и молодёжь Полярного. В 20-х числах ноября на родине Леонова состоятся масштабные памятные мероприятия.

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