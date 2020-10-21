Юнармейское движение в нашем регионе набирает обороты

Среди ребят в беретах есть и старшеклассники, и совсем малыши. Третьеклассники из Снежногорска получили свои первые юнармейские книжки и значки.

Третьеклассница Лера уже несколько лет постигает азы военной культуры. Она с трепетом вспоминает как её саму и других ребят посвящали в юнармейцы. Девочка признается, что пока ещё мало понимает в военном деле, но это вопрос времени.

Валерия АНорьева, участница юнармейского движения, 3-й класс, школа №266, г. Снежногорск: «Мои родители хорошо относятся к моему участию в юнармейской жизни».

В этом году юнармейцы из третьего «Б» снежногорской школы получили и первые именные книжки детского общественного движения, в них положено вносить особые личные и командные заслуги.

Владислав Васильев, координатор юнармейского отряда №4: «Туда будет вносится данные юнармейца: где он принимает участие, если есть какие-то достижения, вписываются туда».

В 266-й школе больше 75 юнармейцев, ребята принимают участие в школьных, муниципальных и региональных военно-патриотических состязаниях.