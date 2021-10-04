«Юнармейское лето» выявило лучших среди будущих защитников нашей Родины

В Комплексной детско-юношеской спортшколе №17 в эти выходные провели традиционные соревнования среди подростков. На них были подведены итоги всероссийской акции «Юнармейское лето» и выбраны лучшие спортсмены – будущие защитники нашей Родины.

Ребята в защитных костюмах представляют различные военно-патриотические клубы области. На соревнованиях им предстоит определить лучших в ряде дисциплине, так или иначе связанных с службой в вооруженных силах. Состязания входят в лигу ВПК и служат отборочным этапом, лучшие участники которого могут отправится на армейские международные игры «Арми-2022».

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17 Мурманска: «У нас прошёл этап в Печенгском районе, Мончегорске и сейчас в Мурманске. Детей очень много. На лигу ВПК у нас собирается около 15 военно-патриотических клубов с Мурманской области. Это всё проходит под эгидой ДОСААФ».

Действительно, ДОСААФ активно поддерживает местные клубы и школы в формировании у подрастающего поколения правильного отношения к здоровому образу жизни.

Андрей Руденко, начальник отдела организационно-плановой военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области: «Ни ДОСААФ, ни Юнармия, ни общеобразовательные спортивные школы, мы детей не делим – юнармейцы, военно-патриотические клубы, просто спортсмены. Мы делаем общее дело – готовим детей к защите нашей Родины. Учим их её любить».

Участникам турнира предстояло пройти полосу препятствий, собрать и разобрать автомат АК-47, правильно сложить парашют и выполнить пулевую стрельбу из пневматической винтовки.

13-летний Хан-Ён успешно выполнил задания. И это неудивительно, с раннего детства молодой человек занимается тхэквондо и учится военному делу.

Хан-Ён, участник соревнований: «В первый раз, наверное, буду парашют собирать. А так, всё остальное умею».

По итогам соревнований, лучших участников наградили почётными грамотами и значками ДОСААФ.