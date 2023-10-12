Мурманск наравне с другими городами России стал участником акции сбору макулатуры «БумБатл»Журналист Юрий Банько, занявший третье место в Международном медиаконкурсе «Энергия пера», благодарит «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.23 19:30

«Юнармия» в Мурманске обрела свой дом

В Мурманске состоялось торжественное открытие комнаты «Юнармия» на базе Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия».

В 2023/2024 учебном году в мурманских школах, гимназиях и лицеях функционирует 26 отрядов юнармейцев. На сегодняшний день в них обучаются почти 600 юнармейцев.

В Мурманске состоялось торжественное открытие комнаты «Юнармия» на базе Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия». 

«Юнармия» в Мурманске обрела свой дом, так можно сказать про комнату, которую открыли в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия». Здесь помимо основ военной подготовки и туристической секции, которая занимается в том числе краеведением, есть спортивные направления – волейбол, футбол, кикбоксинг и даже атлетическая гимнастика. Все для того, чтобы воспитать в детях разносторонне развитую личность.

Сергей Тян, заместитель начальника штаба «Юнармии» Мурманской области: «Это будет штаб местного отделения города-героя Мурманска, где будут собираться наши командиры отрядов, потому что почти в каждой школе, даже в спортивных школах, открыты отряды «Юнармии». У них там присутствуют командиры. Они будут собираться для того, чтобы получать задания, выполнять их и докладывать о своих достижениях, о своих результатах работы, которые им будут поставлены на год нашим календарным планом».

Участие в торжественном открытии комнаты «Юнармии» приняли представители администрации города, отряды детско-юношеского движения и кадеты. Программа в этот день была насыщенной: ребята разбирали и собирали автоматы, отрабатывали навыки первой медицинской помощи, проходили исторические квесты.

Ульяна Михайличенко, юнармеец: «Я была ведущей экскурсии. Так же у нас с ребятами была строевая подготовка, мы пели гимн «Юнармии». Сейчас у нас проходит квест военно-патриотический. Так же юнармейцы и гости могут поучаствовать в акции «Письмо солдату».

В комнате «Юнармии» мурманские школьники смогут почувствовать себя настоящими патриотами, увидеть достижения членов юнармейских отрядов и, конечно, в перспективе, вступить в ряды движения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мамы чемпионов». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ от 0 до 35% поддерживают 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился почти на 2,99 рубля, евро теряет почти 2,92 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика