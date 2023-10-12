В Мурманске состоялось торжественное открытие комнаты «Юнармия» на базе Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия».

В 2023/2024 учебном году в мурманских школах, гимназиях и лицеях функционирует 26 отрядов юнармейцев. На сегодняшний день в них обучаются почти 600 юнармейцев.

В Мурманске состоялось торжественное открытие комнаты «Юнармия» на базе Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия».

«Юнармия» в Мурманске обрела свой дом, так можно сказать про комнату, которую открыли в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия». Здесь помимо основ военной подготовки и туристической секции, которая занимается в том числе краеведением, есть спортивные направления – волейбол, футбол, кикбоксинг и даже атлетическая гимнастика. Все для того, чтобы воспитать в детях разносторонне развитую личность.

Сергей Тян, заместитель начальника штаба «Юнармии» Мурманской области: «Это будет штаб местного отделения города-героя Мурманска, где будут собираться наши командиры отрядов, потому что почти в каждой школе, даже в спортивных школах, открыты отряды «Юнармии». У них там присутствуют командиры. Они будут собираться для того, чтобы получать задания, выполнять их и докладывать о своих достижениях, о своих результатах работы, которые им будут поставлены на год нашим календарным планом».

Участие в торжественном открытии комнаты «Юнармии» приняли представители администрации города, отряды детско-юношеского движения и кадеты. Программа в этот день была насыщенной: ребята разбирали и собирали автоматы, отрабатывали навыки первой медицинской помощи, проходили исторические квесты.

Ульяна Михайличенко, юнармеец: «Я была ведущей экскурсии. Так же у нас с ребятами была строевая подготовка, мы пели гимн «Юнармии». Сейчас у нас проходит квест военно-патриотический. Так же юнармейцы и гости могут поучаствовать в акции «Письмо солдату».

В комнате «Юнармии» мурманские школьники смогут почувствовать себя настоящими патриотами, увидеть достижения членов юнармейских отрядов и, конечно, в перспективе, вступить в ряды движения.