Юная Александрия - в большом ЗАТО стало больше многодетных семей

Радостную статистику пополнили новорождённые семей Александровска. В торжественной обстановке девчонкам вручили их первые документы – свидетельства о рождении.

Девочка с необычным именем Александрия появилась в семье снежногорцев. Она - третий ребёнок, а учитывая, что старшей сестре Насте уже 16, можно смело говорить: заботы и любви малышка получит втрое больше. Теперь уже средний ребёнок – Женя – привыкает к роли старшего брата.

Светлана Борисова, г. Снежногорск: «Не знаю, ещё пока не понимает. Конечно, помогает, заботится, попросишь, когда посидеть, сосочку дать, покачать – бежит. Трепетно относится, но пока как-то так».

Четырехлетняя Саша Друшлякова стать старшей сестрой. Похоже, мечтала. Мама утверждает, что все 9 месяцев была окружена заботой и нетерпением: когда же уже на свет появится долгожданная кроха?

Саша Друшлякова, г. Гаджиево: «Хотела сестричку. А кто имя придумал? Конечно, мама».

Малышка Виктория также третий ребёнок, теперь и семья гаджиевцев стала официально многодетной.

Валентина Друшлякова, г. Гаджиево: «Особо троих не планировали, планировали двоих, но появилась. Дети – это счастье, это наше будущее, наши инвестиции. Мы в них инвестируем, а в будущем надеемся на помощь от них».

В торжественной обстановке семьям вручили первые документы новорождённых дочерей. Девочки стали первыми александровцами, появившимися на свет в 2021 году. Подарки, по традиции, подготовили администрация ЗАТО, библиотека города и творческие коллективы.