Юная северянка из Полярных Зорь спела с Алсу на грандиозном шоу «День матери»

Арина Струфелева одержала победу во Всероссийском конкурсе «Марафон Талантов-2020». Это и дало ей возможность принять участие в шоу. Об этом юная северянка сообщила на своей творческой странице в соцсети «ВКонтакте».

Арина вместе с другими талантливыми девочками из различных городов страны исполнили песню «Дуэт» с российской звездой Алсу. Всех поклонников своего творчества, неравнодушных и отзывчивых людей юная северянка поблагодарила за помощь и поддержку.